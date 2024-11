Meteo San Giovanni Rotondo, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di San Giovanni Rotondo per Sabato 2 Novembre si presenteranno variabili, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 11°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a diventare completamente coperta nelle prime ore del mattino. La mattina porterà un lieve miglioramento, con schiarite che si alterneranno a momenti di nuvolosità. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 17°C. La sera si chiuderà con un ritorno delle nubi, mantenendo le temperature stabili attorno ai 12°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 11,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 61%, mentre la velocità del vento sarà di circa 5,7 km/h da Nord. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto e la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 10°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e la temperatura si attesterà intorno ai 11°C. Le condizioni di copertura nuvolosa si ridurranno al 60%, favorendo un lieve riscaldamento. A metà mattina, intorno alle 09:00, si registrerà una temperatura di 16,6°C con una copertura nuvolosa che scenderà al 38%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature che toccheranno il picco di 17,8°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 29%, e le condizioni di umidità si stabilizzeranno intorno al 47%. La velocità del vento rimarrà moderata, con punte di 12,1 km/h. Questo periodo di bel tempo permetterà di godere di un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, mantenendo una temperatura costante di circa 12,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente fino al 90%, e la velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 12,6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni Rotondo indicano un Sabato 2 Novembre caratterizzato da un inizio nuvoloso, seguito da un pomeriggio sereno e un ritorno delle nubi in serata. Nei giorni successivi, si prevede una stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori simili, senza significativi cambiamenti. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare delle schiarite del pomeriggio, mentre le serate potrebbero risultare più fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.2° perc. +10.5° Assenti 5.8 N max 6.3 Tramontana 80 % 1023 hPa 5 nubi sparse +10.7° perc. +9.9° Assenti 5.1 N max 6 Tramontana 80 % 1022 hPa 8 nubi sparse +15.3° perc. +14.3° Assenti 7.4 NNO max 10.4 Maestrale 57 % 1023 hPa 11 nubi sparse +17.8° perc. +16.8° Assenti 10.9 NNO max 13.3 Maestrale 45 % 1022 hPa 14 cielo sereno +16.5° perc. +15.7° Assenti 11.6 NNO max 15.2 Maestrale 57 % 1021 hPa 17 nubi sparse +12.5° perc. +12.2° Assenti 10.4 NNO max 16.7 Maestrale 91 % 1022 hPa 20 cielo coperto +12.7° perc. +12.4° Assenti 13 NNO max 21.9 Maestrale 90 % 1023 hPa 23 cielo coperto +12.8° perc. +12.4° Assenti 14 NNO max 21.6 Maestrale 87 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:47

