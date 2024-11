Meteo San Giuliano Milanese, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a San Giuliano Milanese indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione, con picchi che raggiungeranno i 11,9°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo completamente coperto.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,8°C. La mattina si presenterà con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà attorno ai 6°C. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un aumento della temperatura, che raggiungerà i 10,9°C entro le ore 11:00. Durante la mattina, il vento sarà debole, proveniente prevalentemente da Ovest, con velocità che non supererà i 3 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11,9°C. Le condizioni di vento rimarranno simili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Tuttavia, a partire dalle ore 18:00, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà completamente coperto, e le temperature inizieranno a scendere, portandosi a 8,9°C.

La sera porterà un cielo nuvoloso, con temperature che continueranno a calare fino a raggiungere i 7,6°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’85%, e il vento si intensificherà leggermente, mantenendosi comunque su livelli moderati.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuliano Milanese indicano una giornata inizialmente serena, che si trasformerà in un pomeriggio piacevole, ma con un netto cambiamento verso la sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, suggerendo un avvicinamento di condizioni meteorologiche più instabili. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima più fresco e umido nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 3.7 O max 3.6 Ponente 78 % 1019 hPa 4 cielo sereno +6.2° perc. +6.2° Assenti 2.6 O max 2.7 Ponente 79 % 1018 hPa 7 poche nuvole +6.2° perc. +6.2° Assenti 2.2 O max 2.4 Ponente 78 % 1018 hPa 10 poche nuvole +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.3 OSO max 3.1 Libeccio 63 % 1017 hPa 13 cielo sereno +11.9° perc. +10.8° Assenti 2.3 OSO max 3.2 Libeccio 60 % 1014 hPa 16 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 4 SSE max 4.3 Scirocco 73 % 1013 hPa 19 cielo coperto +8.6° perc. +8.2° Assenti 5.1 ESE max 5.6 Scirocco 81 % 1014 hPa 22 cielo coperto +7.9° perc. +7.1° Assenti 5.8 E max 7.5 Levante 85 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:48

