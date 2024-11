Meteo San Giuliano Milanese, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giuliano Milanese di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 19°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri e la bassa probabilità di precipitazioni renderanno la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene la nuvolosità crescente possa influenzare il clima nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà attorno all’83%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest, con velocità di circa 6,8 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 7%, e l’umidità scenderà fino al 55%. I venti si manterranno leggeri, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 19°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 82%. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità salirà nuovamente, toccando il 61%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra 2,2 km/h e 3,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno a circa 14,9°C e l’umidità si stabilizzerà attorno al 74%. I venti rimarranno leggeri, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Milanese nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un possibile aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, poiché il clima potrebbe variare nei giorni successivi, portando a condizioni più fresche e umide.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.3° perc. +12.8° Assenti 7.2 O max 8.6 Ponente 84 % 1023 hPa 5 cielo sereno +12.5° perc. +12° Assenti 7 O max 7.5 Ponente 83 % 1022 hPa 8 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° Assenti 5.8 OSO max 9.3 Libeccio 73 % 1023 hPa 11 cielo sereno +17.9° perc. +17.2° Assenti 4.9 OSO max 5.1 Libeccio 58 % 1023 hPa 14 nubi sparse +18.9° perc. +18.2° Assenti 2.2 S max 1.7 Ostro 55 % 1022 hPa 17 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° Assenti 2.7 SE max 3.1 Scirocco 70 % 1023 hPa 20 poche nuvole +14.6° perc. +14° Assenti 1.5 E max 1.7 Levante 75 % 1025 hPa 23 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° Assenti 3.3 E max 3.3 Levante 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:04

