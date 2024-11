Meteo San Giuseppe Vesuviano, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, San Giuseppe Vesuviano si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo presenterà poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un cielo sereno che accompagnerà la giornata. Le temperature si manterranno miti e la ventilazione sarà leggera, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Nel dettaglio, durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicinerà all’alba. La copertura nuvolosa sarà limitata, con una percentuale che varierà dal 22% al 36%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,7 km/h e i 4,1 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un riscaldamento graduale delle temperature che raggiungeranno i 22,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 32%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa. La ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 19°C verso le ore serali. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 4%. Anche in questo frangente, la ventilazione sarà leggera, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza portare a fenomeni di precipitazione.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano indicano una giornata di sole e temperature miti, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre le serate si presenteranno fresche e piacevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.4° perc. +16.5° Assenti 3.5 ENE max 4.3 Grecale 50 % 1023 hPa 4 nubi sparse +16.6° perc. +15.6° Assenti 3.4 NE max 4.4 Grecale 50 % 1023 hPa 7 cielo sereno +17.4° perc. +16.4° Assenti 3.5 ENE max 4.7 Grecale 45 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.5° perc. +20.6° Assenti 2 O max 3.1 Ponente 34 % 1024 hPa 13 cielo sereno +22.7° perc. +21.9° Assenti 3.9 O max 5.6 Ponente 32 % 1023 hPa 16 cielo sereno +20.5° perc. +19.7° Assenti 4 OSO max 6.1 Libeccio 42 % 1023 hPa 19 cielo sereno +19° perc. +18.3° Assenti 1.4 NNO max 3.1 Maestrale 50 % 1024 hPa 22 poche nuvole +17.9° perc. +17.2° Assenti 3.2 ENE max 4.1 Grecale 56 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:52

