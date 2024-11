Meteo San Lazzaro di Savena, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a San Lazzaro di Savena indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +8,8°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità rimarrà alta, intorno all’87%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +13,4°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 13,3 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 59% intorno a mezzogiorno.

Il pomeriggio si presenterà altrettanto soleggiato, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +14,3°C. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima gradevole, ideale per attività all’aperto. Anche in questo frangente, il vento sarà leggero, con intensità che non supererà i 6,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai +8,9°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che si farà più evidente nelle ore notturne. L’umidità si manterrà attorno al 71%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Lazzaro di Savena mostrano un trend di stabilità, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo queste giornate ideali per godere delle bellezze autunnali della zona. Gli amanti delle passeggiate all’aperto troveranno quindi un clima favorevole per le loro attività.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.5° perc. +7.6° Assenti 6.6 OSO max 6.5 Libeccio 87 % 1024 hPa 4 cielo sereno +7.7° perc. +6.8° Assenti 6.1 OSO max 6.2 Libeccio 88 % 1024 hPa 7 cielo sereno +8° perc. +6.6° Assenti 8 O max 9.7 Ponente 85 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.3° perc. +11.2° Assenti 8.5 NNO max 12.7 Maestrale 64 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.3° perc. +13.2° Assenti 6.7 NNE max 9.4 Grecale 54 % 1023 hPa 16 cielo sereno +10.4° perc. +9.3° Assenti 7.8 ESE max 10.7 Scirocco 70 % 1023 hPa 19 cielo sereno +8.9° perc. +8.1° Assenti 6.3 S max 6.2 Ostro 71 % 1023 hPa 22 poche nuvole +8.2° perc. +8.2° Assenti 3.5 SSO max 3.4 Libeccio 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:48

