Meteo San Miniato, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Miniato di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,8°C e 10,9°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà bassa.

Nella mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 14,3°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto, ma la probabilità di pioggia sarà molto bassa, con valori che non supereranno il 13%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,4°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si potranno osservare anche delle nubi sparse. La probabilità di pioggia continuerà a essere trascurabile, mantenendosi sotto il 10%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10,6°C. La situazione meteorologica rimarrà invariata, con cielo coperto e una leggera brezza. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Miniato nei prossimi giorni mostrano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo coperto. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un ombrello, vista la possibilità di brevi rovesci. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a essere simili, con temperature che varieranno tra i 10°C e i 14°C.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.8° perc. +10.3° prob. 24 % 4.9 ENE max 5 Grecale 91 % 1012 hPa 5 cielo coperto +10.7° perc. +10.2° prob. 12 % 5.4 E max 5.5 Levante 91 % 1012 hPa 8 cielo coperto +11.3° perc. +10.7° prob. 22 % 5.6 E max 7.3 Levante 88 % 1013 hPa 11 cielo coperto +14.3° perc. +13.8° prob. 23 % 3.4 E max 11.3 Levante 74 % 1013 hPa 14 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° prob. 8 % 3.6 NNO max 9.1 Maestrale 77 % 1012 hPa 17 cielo coperto +11.5° perc. +11° Assenti 2.8 E max 3 Levante 86 % 1012 hPa 20 cielo coperto +10.7° perc. +10.2° prob. 14 % 3.2 E max 4.2 Levante 89 % 1013 hPa 23 cielo coperto +11.1° perc. +10.6° prob. 28 % 4.5 ESE max 5.9 Scirocco 91 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.