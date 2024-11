Meteo San Nicola la Strada, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a San Nicola la Strada indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo sempre più coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo di circa 16,8°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 14,2 km/h. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, raggiungendo il 94% in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà assente e l’umidità si manterrà attorno al 62%. Le condizioni di calma del vento favoriranno una sensazione di freschezza, con temperature percepite leggermente inferiori.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 14,3°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa inizierà a incrementare leggermente, ma non supererà il 10%. La brezza leggera proveniente da sud-ovest contribuirà a mantenere l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Le nubi sparse diventeranno sempre più prevalenti, portando a un cielo coperto nel tardo pomeriggio. Le temperature raggiungeranno il massimo di 16,8°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 93% entro le 17:00. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con una velocità che non supererà i 11 km/h.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13°C. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 100%. Le condizioni di calma del vento persisteranno, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a San Nicola la Strada evidenziano una transizione da condizioni serena a un cielo coperto, con temperature moderate e umidità elevata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature, quindi sarà opportuno prepararsi a un clima più fresco e umido.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.8° perc. +9.6° Assenti 1.7 N max 2.7 Tramontana 63 % 1020 hPa 4 cielo sereno +10.3° perc. +9.1° Assenti 2.4 NNE max 2.8 Grecale 65 % 1019 hPa 7 cielo sereno +11.1° perc. +10° Assenti 2.2 NE max 3.2 Grecale 64 % 1020 hPa 10 cielo sereno +15.4° perc. +14.5° Assenti 4.2 SO max 8.4 Libeccio 57 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16.8° perc. +15.9° Assenti 10.8 SO max 14.2 Libeccio 53 % 1017 hPa 16 cielo coperto +14.5° perc. +13.7° Assenti 7.3 OSO max 11.6 Libeccio 65 % 1016 hPa 19 cielo coperto +13.5° perc. +12.8° Assenti 1.4 O max 3.4 Ponente 71 % 1016 hPa 22 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° Assenti 1 O max 4.6 Ponente 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:40

