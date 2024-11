Meteo San Nicola la Strada, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a San Nicola la Strada indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno moderati, contribuendo a un clima fresco e piacevole.

Nella notte, si assisterà a un inizio di giornata con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 9,5°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, circa 7,8°C, a causa di una velocità del vento di 11,8 km/h proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà alta, raggiungendo l’81%, ma non si registreranno eventi piovosi. L’umidità si manterrà attorno al 73%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 15°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di circa 14,2°C, con una copertura nuvolosa che scenderà al 6%. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 8,5 km/h. L’umidità diminuirà, attestandosi attorno al 40%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15,9°C. La temperatura percepita sarà di 14,5°C. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 6,8 km/h. La probabilità di pioggia sarà assente, e l’umidità si manterrà bassa, intorno al 38%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo circa 10,2°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando a 43%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 8 km/h. L’umidità salirà al 62%, ma il clima rimarrà complessivamente fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Nicola la Strada nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono eventi piovosi significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.3° perc. +7.4° prob. 8 % 12.2 NE max 21.5 Grecale 73 % 1018 hPa 4 poche nuvole +9.3° perc. +7.7° prob. 9 % 10.7 ENE max 27.8 Grecale 75 % 1018 hPa 7 nubi sparse +10° perc. +8.8° Assenti 8.8 NE max 17.1 Grecale 72 % 1019 hPa 10 cielo sereno +14° perc. +12.8° Assenti 8.5 NE max 13.2 Grecale 49 % 1019 hPa 13 cielo sereno +15.9° perc. +14.5° Assenti 6.8 NE max 11.4 Grecale 38 % 1019 hPa 16 cielo sereno +13.6° perc. +12.2° Assenti 7.3 ENE max 10.7 Grecale 47 % 1019 hPa 19 cielo sereno +11.7° perc. +10.4° Assenti 6.2 NE max 9.7 Grecale 55 % 1021 hPa 22 nubi sparse +10.5° perc. +9.2° Assenti 7.3 NE max 12 Grecale 61 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:41

