Meteo San Nicola la Strada, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

Le condizioni meteo per Venerdì 8 Novembre a San Nicola la Strada si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante gran parte della giornata, con una leggera attenuazione della copertura nuvolosa nelle ore serali. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15°C e +21°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 17,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60-70%, creando una sensazione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore notturne.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai +15,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà alta, intorno al 72%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +21,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, con intensità che varierà tra 5 e 8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 45%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +20°C e +21°C, mantenendo un cielo coperto. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una leggera diminuzione della velocità del vento. Anche in questo intervallo, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà attorno al 50%.

La sera porterà una leggera variazione, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature scenderanno a circa +17°C, con una sensazione di freschezza accentuata dall’umidità che si attesterà intorno al 60%. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo i 9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Nicola la Strada indicano un Venerdì caratterizzato da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibili schiarite nel fine settimana. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste temperature gradevoli, ma si consiglia di portare con sé un indumento leggero per le ore serali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° prob. 12 % 7.2 NE max 10.7 Grecale 69 % 1026 hPa 4 cielo coperto +15.7° perc. +15.2° prob. 12 % 7.3 NE max 10.3 Grecale 71 % 1026 hPa 7 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° prob. 8 % 7.2 NE max 10.5 Grecale 70 % 1027 hPa 10 cielo coperto +19.8° perc. +19.2° prob. 8 % 7.7 ENE max 9.2 Grecale 53 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21.4° perc. +20.8° prob. 2 % 3.8 E max 6.9 Levante 45 % 1025 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.1° prob. 5 % 4.3 NE max 9.4 Grecale 50 % 1025 hPa 19 nubi sparse +18° perc. +17.3° prob. 5 % 9.9 NE max 17.2 Grecale 57 % 1026 hPa 22 nubi sparse +16.4° perc. +15.8° Assenti 8.7 NE max 13.9 Grecale 66 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:47

