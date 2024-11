Meteo San Severo, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a San Severo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, per poi diventare completamente coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai 14,7°C, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno al 70%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Ovest.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento temporaneo, con la presenza di poche nuvole e un incremento della temperatura fino a raggiungere i 21,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà comunque presente, oscillando tra il 21% e il 32%, mentre l’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 40-45%. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno e le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, portando a un incremento dell’umidità fino all’80%. La velocità del vento sarà ancora moderata, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. L’umidità rimarrà alta, superando il 80%, e la velocità del vento continuerà a essere leggera. Le condizioni di precipitazioni rimarranno assenti, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Severo nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alta umidità. Si prevede un graduale abbassamento delle temperature nei giorni successivi, con possibilità di un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima fresco e delle giornate nuvolose troveranno soddisfazione in questo inizio di Novembre.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° Assenti 3.7 NNO max 5.5 Maestrale 70 % 1022 hPa 5 nubi sparse +13.7° perc. +13° Assenti 3.6 NO max 5.6 Maestrale 71 % 1022 hPa 8 nubi sparse +18° perc. +17.2° Assenti 6.8 NNO max 9.5 Maestrale 51 % 1023 hPa 11 nubi sparse +21.1° perc. +20.3° Assenti 13.9 N max 16.5 Tramontana 40 % 1022 hPa 14 cielo sereno +20° perc. +19.4° Assenti 15.3 N max 18.7 Tramontana 52 % 1021 hPa 17 nubi sparse +16.2° perc. +15.9° Assenti 9.3 NNO max 18.1 Maestrale 80 % 1022 hPa 20 nubi sparse +15.2° perc. +15° Assenti 8.1 NO max 14.1 Maestrale 83 % 1023 hPa 23 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° Assenti 9.1 NO max 15.1 Maestrale 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:48

