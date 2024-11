Meteo Sanremo, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sanremo per la giornata di Domenica 17 Novembre si presenteranno nel complesso favorevoli, con un clima mite e prevalentemente soleggiato. I dati indicano una temperatura che si manterrà intorno ai 15°C, con picchi che potrebbero raggiungere i 15,2°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse al mattino e un cielo sereno nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 3-8 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 13°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 12°C, e l’umidità si manterrà intorno al 66%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa, garantendo una stabilità meteo per le ore notturne.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno circa il 63% del cielo. Le temperature rimarranno stabili, oscillando tra i 13°C e i 14°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 8 km/h.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 15°C. L’umidità scenderà leggermente, arrivando al 67%, e il vento si presenterà come una leggera brezza, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse faranno nuovamente la loro comparsa, ma senza portare precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 71%. La pressione atmosferica rimarrà costante, favorendo un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sanremo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con temperature miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima continuerà a essere stabile, con poche probabilità di pioggia, rendendo le giornate ideali per godere delle bellezze della città e del suo clima mediterraneo.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13° perc. +12.2° Assenti 6.2 NNE max 5.3 Grecale 67 % 1018 hPa 4 nubi sparse +12.9° perc. +12.1° prob. 6 % 8.4 NNE max 7.6 Grecale 73 % 1017 hPa 7 nubi sparse +13° perc. +12.2° prob. 6 % 8.5 NNE max 7.5 Grecale 70 % 1016 hPa 10 nubi sparse +14.9° perc. +14.1° prob. 3 % 1.6 SE max 2.5 Scirocco 64 % 1015 hPa 13 cielo sereno +15.2° perc. +14.5° Assenti 3.5 S max 2.2 Ostro 67 % 1013 hPa 16 cielo sereno +13.9° perc. +13.3° Assenti 2.6 NNO max 2.4 Maestrale 75 % 1012 hPa 19 poche nuvole +14.2° perc. +13.5° Assenti 8.6 NNE max 9 Grecale 71 % 1012 hPa 22 nubi sparse +14.3° perc. +13.5° Assenti 7 NNO max 5.8 Maestrale 65 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.