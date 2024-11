Meteo Santa Maria Capua Vetere, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Santa Maria Capua Vetere giovedì 21 novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera possibilità di pioggia nella notte e un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12,3°C e i 15,3°C, con una percezione termica che si manterrà leggermente inferiore. I venti saranno prevalentemente deboli, con occasionali raffiche più forti, specialmente in serata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, con una leggera probabilità di pioggia, che si presenterà assente fino alle prime ore del mattino. I venti soffieranno da ovest a una velocità di circa 14,6 km/h, creando una brezza tesa. L’umidità si manterrà alta, attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1003 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 12,3°C a 14,8°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 49%. I venti saranno leggeri, con velocità che raggiungeranno i 11,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così un clima asciutto.

Nel pomeriggio, ci sarà una leggera diminuzione delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 15,3°C. Anche se il cielo rimarrà coperto, si potranno notare delle nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 83%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno da 2,8 km/h a 6,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12,5°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 88%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di 10,7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci, specialmente verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di un possibile peggioramento nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.6° perc. +12.4° Assenti 10.9 O max 24.2 Ponente 57 % 1004 hPa 4 cielo coperto +12.6° perc. +11.4° prob. 3 % 8.1 ONO max 15.7 Maestrale 59 % 1005 hPa 7 cielo coperto +12.3° perc. +11.2° Assenti 5.1 NNE max 9.8 Grecale 62 % 1007 hPa 10 cielo coperto +13.5° perc. +12.3° Assenti 10.3 ENE max 9.9 Grecale 54 % 1009 hPa 13 cielo coperto +15.3° perc. +14.1° Assenti 2.8 NNO max 7.3 Maestrale 47 % 1008 hPa 16 cielo coperto +13° perc. +11.8° Assenti 5.5 SO max 10.3 Libeccio 56 % 1008 hPa 19 cielo coperto +12.7° perc. +11.7° Assenti 3.7 SSO max 11.7 Libeccio 61 % 1008 hPa 22 cielo coperto +13.7° perc. +12.9° prob. 7 % 15.7 OSO max 28.7 Libeccio 69 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.