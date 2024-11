Meteo Santa Maria Capua Vetere, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le temperature massime raggiungeranno i 18,7°C nel pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 11,9°C nelle prime ore della notte. La presenza di venti moderati da Nord Est contribuirà a mantenere un clima fresco e piacevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 12°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 10%, e l’umidità si manterrà attorno al 66%. La velocità del vento sarà di circa 11,4 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 21,8 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 15°C, mentre alle 11:00 si arriverà a 18,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 2%, garantendo una giornata luminosa. L’umidità si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 39% alle 12:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo sereno, con temperature che toccheranno il picco di 18,7°C alle 13:00 e 14:00. La brezza da Est-Nord Est continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 37%, favorendo una sensazione di benessere.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,4°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno la visibilità. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 61%.

In conclusione, le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere di Lunedì 11 Novembre si presentano molto favorevoli, con un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di lievi variazioni termiche. Pertanto, sarà un’ottima occasione per godere di attività all’aperto e di un clima piacevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.2° perc. +12.4° Assenti 9.9 NE max 17 Grecale 70 % 1020 hPa 4 cielo sereno +12.2° perc. +11.3° Assenti 10 NE max 18 Grecale 72 % 1019 hPa 7 cielo sereno +13° perc. +12.1° Assenti 10.4 NE max 19.3 Grecale 68 % 1021 hPa 10 cielo sereno +17.6° perc. +16.5° Assenti 14.2 ENE max 17.9 Grecale 43 % 1021 hPa 13 cielo sereno +18.7° perc. +17.6° Assenti 14.8 ENE max 15.7 Grecale 37 % 1019 hPa 16 cielo sereno +15.5° perc. +14.4° Assenti 12.9 NE max 18.6 Grecale 47 % 1020 hPa 19 poche nuvole +13.2° perc. +12.1° Assenti 12.2 NE max 19.5 Grecale 57 % 1020 hPa 22 poche nuvole +12.2° perc. +11.1° Assenti 11.4 NE max 21.2 Grecale 63 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:45

