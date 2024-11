Meteo Santa Maria Capua Vetere, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Santa Maria Capua Vetere si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante le ore diurne. Le previsioni meteo indicano un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio, che porterà a un cielo coperto in serata. Le temperature, che si attesteranno intorno ai 21,7°C nel primo pomeriggio, subiranno una leggera diminuzione verso la sera, scendendo a circa 15,6°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,9 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 15,2°C. La mattina continuerà a mantenere condizioni di bel tempo, con temperature che saliranno fino a 21,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente fino al pomeriggio, quando si inizieranno a formare nubi sparse, con una percentuale di copertura che raggiungerà il 26% alle 13:00 e aumenterà fino al 56% alle 17:00.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, passando da 21,7°C a 17,1°C entro le 18:00. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, portando a un cielo coperto entro la sera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature percepite si manterranno leggermente più basse, con valori che si attesteranno intorno ai 15,6°C alle 23:00.

Le previsioni del tempo per Santa Maria Capua Vetere indicano un aumento dell’umidità, che si attesterà intorno al 74% in serata, e una pressione atmosferica stabile attorno ai 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo quindi una giornata prevalentemente asciutta.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Santa Maria Capua Vetere mostrano un trend di temperature in calo, con un aumento della copertura nuvolosa. Si consiglia di prepararsi a un clima più fresco nei giorni successivi, con possibili variazioni nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.9° perc. +14.2° Assenti 5.5 NE max 6.3 Grecale 65 % 1024 hPa 4 cielo sereno +14.2° perc. +13.4° Assenti 5.1 NE max 5.5 Grecale 68 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.4° perc. +14.6° Assenti 5.4 ENE max 6.6 Grecale 61 % 1025 hPa 10 cielo sereno +20° perc. +19.2° Assenti 0.1 ESE max 1.2 Scirocco 46 % 1025 hPa 13 cielo sereno +21.7° perc. +21.1° Assenti 3.9 OSO max 2.8 Libeccio 43 % 1023 hPa 16 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 8 O max 8.9 Ponente 64 % 1023 hPa 19 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 3.1 N max 3.8 Tramontana 74 % 1024 hPa 22 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° Assenti 3.7 NNE max 3.9 Grecale 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:50

