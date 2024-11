Meteo Santa Maria Capua Vetere, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 20 Novembre a Santa Maria Capua Vetere si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alla mattina, con temperature che si manterranno intorno ai 15°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 44,5 km/h.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge, che si intensificheranno a tratti, portando a una temperatura massima di circa 18°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con una percentuale che si attesterà attorno al 76%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni, ma le piogge leggere non mancheranno. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 17°C e i 18°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potrebbero superare i 60 km/h. La copertura nuvolosa sarà ancora significativa, ma con spazi di cielo più sereno.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Le nubi sparse domineranno il cielo, ma le probabilità di pioggia si ridurranno notevolmente. Il vento, sebbene ancora presente, tenderà a diminuire la sua intensità, rendendo la serata più tranquilla rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Santa Maria Capua Vetere indicano un miglioramento graduale delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli che potrebbero schiarirsi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.2° perc. +14.8° 0.13 mm 12.3 OSO max 28.9 Libeccio 80 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +15.1° perc. +14.8° 0.53 mm 14.3 OSO max 33.4 Libeccio 83 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +16.5° perc. +16.3° 0.87 mm 23.5 SO max 43.8 Libeccio 82 % 1007 hPa 10 pioggia leggera +18.2° perc. +18° 0.75 mm 29.6 OSO max 51.3 Libeccio 73 % 1006 hPa 13 pioggia leggera +18.8° perc. +18.6° 0.69 mm 33.1 OSO max 57.6 Libeccio 73 % 1003 hPa 16 pioggia leggera +17.6° perc. +17.2° 0.51 mm 36 OSO max 69.7 Libeccio 71 % 1002 hPa 19 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° prob. 1 % 28.9 O max 58.9 Ponente 70 % 1003 hPa 22 nubi sparse +15.9° perc. +15.4° prob. 8 % 29.8 O max 55.3 Ponente 68 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.