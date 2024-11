Meteo Santa Maria Capua Vetere, le previsioni per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa del 17% e temperature intorno ai 9,6°C. La velocità del vento raggiungerà i 11,8 km/h da Nord Est, con umidità al 77%. Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con temperature che saliranno fino a 14°C. Nel pomeriggio, si raggiungerà un massimo di 16°C. Sabato 16 Novembre, la notte presenterà nubi sparse e temperature di circa 9,8°C. La mattina sarà serena, con un picco di 16,5°C nel pomeriggio. Domenica 17 Novembre, il cielo sarà sereno al mattino, ma diventerà coperto nel pomeriggio, con temperature attorno ai 16,5°C. Non si prevedono precipitazioni significative durante il fine settimana.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, si registreranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 17%. La temperatura si attesterà intorno ai 9,6°C, con una temperatura percepita di 7,8°C. La velocità del vento sarà di 11,8 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 22,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 50%, ma non si prevedono piogge. L’umidità sarà alta, attorno al 77%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 7%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 12,7°C alle 09:00 e i 14°C alle 10:00. La velocità del vento rimarrà moderata, oscillando tra 6,9 km/h e 8,4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, toccando il 57% alle 09:00. Non si prevedono precipitazioni, con una pressione atmosferica che si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere sereno con temperature che raggiungeranno un massimo di 16°C alle 13:00. La velocità del vento sarà leggera, variando tra 4 km/h e 6,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 40%, mentre la pressione atmosferica aumenterà leggermente, arrivando a 1020 hPa. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 10,4°C alle 21:00. La velocità del vento sarà sempre leggera, con valori attorno ai 6,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 60%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature si attesteranno intorno ai 9,8°C, con una temperatura percepita di 9°C. La velocità del vento sarà di 7,5 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità sarà alta, attorno al 63%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà e diventerà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 0%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 11,4°C alle 08:00 e i 14,4°C alle 10:00. La velocità del vento rimarrà moderata, oscillando tra 6,8 km/h e 8,6 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, toccando il 46% alle 10:00. Non si prevedono precipitazioni e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere sereno con temperature che raggiungeranno un massimo di 16,5°C alle 13:00. La velocità del vento sarà leggera, variando tra 2 km/h e 5,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 38%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 10,9°C alle 22:00. La velocità del vento sarà sempre leggera, con valori attorno ai 3,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 59%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,4°C, con una temperatura percepita di 9°C. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà attorno al 60%, con una pressione atmosferica di 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno fino a 12,7°C alle 08:00 e 15,6°C alle 10:00. La velocità del vento rimarrà leggera, oscillando tra 2,2 km/h e 5,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%. Non si prevedono precipitazioni e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1018 hPa.

Nel pomeriggio, il clima cambierà leggermente, con un cielo che diventerà coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,5°C alle 13:00. La velocità del vento sarà moderata, variando tra 8 km/h e 10,7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 56%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1016 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno fino a 14,4°C alle 22:00. La velocità del vento sarà leggera, con valori attorno ai 2,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

In conclusione, il fine settimana a Santa Maria Capua Vetere si preannuncia prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno tra i 9°C e i 16°C. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di tenere d’occhio le variazioni del tempo, specialmente per Domenica, quando si attenderanno condizioni più nuvolose.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.