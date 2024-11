Meteo Sant’Agata Feltria, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Sant’Agata Feltria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che si attesteranno intorno ai 4°C e massime che raggiungeranno i 10°C. La presenza di venti leggeri e una bassa copertura nuvolosa contribuiranno a mantenere il clima asciutto e gradevole.

Durante la notte, si registreranno cieli sereni con temperature che oscilleranno tra i 4°C e i 5°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 4%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 93%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Ovest, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a circa 10°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 5%, garantendo un cielo limpido. I venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 10 km/h da Nord-Nord Est, ma senza creare disagi.

Il pomeriggio si presenterà simile alla mattina, con temperature che inizieranno a scendere dopo il picco di 10°C. I cieli rimarranno sereni e la copertura nuvolosa continuerà a essere minima. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre i venti si stabilizzeranno attorno ai 7-10 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature caleranno ulteriormente, portandosi intorno ai 4°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 89%. I venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 11 Novembre a Sant’Agata Feltria delineano una giornata prevalentemente serena e fresca, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un inizio settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +4.9° perc. +4.9° Assenti 4.6 NNO max 8 Maestrale 93 % 1024 hPa 4 cielo sereno +4.3° perc. +4.3° Assenti 1.6 NO max 8.1 Maestrale 89 % 1024 hPa 7 cielo sereno +5.5° perc. +5.5° Assenti 0.7 SSO max 5.2 Libeccio 82 % 1024 hPa 10 cielo sereno +9.6° perc. +8.3° Assenti 9.1 NNE max 12.9 Grecale 68 % 1024 hPa 13 cielo sereno +9.9° perc. +8.5° Assenti 10 NNE max 13.7 Grecale 63 % 1023 hPa 16 cielo sereno +5.5° perc. +4.4° Assenti 5.7 NNE max 5.8 Grecale 83 % 1023 hPa 19 cielo sereno +4.3° perc. +4.3° Assenti 1.7 NO max 6.2 Maestrale 88 % 1024 hPa 22 cielo sereno +4.2° perc. +4.2° Assenti 1.8 SSE max 5 Scirocco 90 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:46

