Meteo Sant’Agata Feltria, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Sant’Agata Feltria indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 6,5°C e i 13,5°C. La presenza di nuvole sparse e poche nuvole nel pomeriggio offrirà momenti di sole, mentre le condizioni di umidità rimarranno elevate durante tutta la giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che scenderà fino a 6,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno a 1,4 km/h da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’80%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, con temperature che si aggireranno intorno ai 7,9°C alle 07:00 e raggiungendo i 10°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si inizierà a notare una leggera diminuzione della densità delle nuvole. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno da 0,4 km/h a 5,6 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature raggiungeranno il picco di 13,5°C alle 12:00 e si manterranno stabili fino alle 14:00. La copertura nuvolosa scenderà notevolmente, portando a un cielo con poche nuvole e una umidità che si attesterà attorno al 62%. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori intorno ai 6,7 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 6,8°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa si manterrà su valori di 31%, con un cielo che si presenterà nuovamente più sereno. La velocità del vento sarà molto bassa, creando un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Agata Feltria nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno e una diminuzione della nuvolosità. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più mite, con possibilità di sole e temperature più elevate, rendendo questi giorni ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° Assenti 1.1 OSO max 3.9 Libeccio 82 % 1027 hPa 4 cielo coperto +6.7° perc. +6.7° Assenti 1.3 OSO max 4.3 Libeccio 81 % 1027 hPa 7 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° Assenti 0.4 SSO max 3.8 Libeccio 76 % 1028 hPa 10 cielo coperto +12.5° perc. +11.4° Assenti 5.6 NE max 4.9 Grecale 61 % 1028 hPa 13 poche nuvole +13.5° perc. +12.5° Assenti 6.7 NE max 5.5 Grecale 62 % 1027 hPa 16 poche nuvole +8.8° perc. +8.8° Assenti 4.2 NE max 4.1 Grecale 87 % 1028 hPa 19 nubi sparse +7.4° perc. +7.4° Assenti 0.7 SO max 4.5 Libeccio 91 % 1030 hPa 22 nubi sparse +7° perc. +7° Assenti 1 SSO max 4.1 Libeccio 90 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.