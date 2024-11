Meteo Sant’Agata Feltria, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 16 Novembre, Sant’Agata Feltria si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 2,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente e l’umidità si manterrà alta, attorno all’89%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest – Nord Ovest, con velocità che non supereranno i 3,2 km/h.

Nella mattina, il bel tempo continuerà a caratterizzare la scena. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10,2°C intorno alle 11:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 4%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 1,7 km/h e 3,6 km/h, e l’umidità si ridurrà progressivamente, attestandosi attorno al 59% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che toccheranno un massimo di 10,9°C alle 13:00. Il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, mantenendo una copertura nuvolosa del 12%. I venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo velocità di circa 6,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre le condizioni di assenza di precipitazioni rimarranno invariate.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 4,2°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 3%. I venti continueranno a soffiare da Sud Ovest, con velocità che potranno arrivare fino a 9,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Agata Feltria indicano una giornata di Sabato 16 Novembre caratterizzata da un clima sereno e fresco, con temperature che varieranno tra i 2,7°C della notte e i 10,9°C del pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e cieli sereni, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +2.8° perc. +2.8° Assenti 2.8 ONO max 6 Maestrale 86 % 1025 hPa 4 cielo sereno +2.8° perc. +2.8° Assenti 2.8 ONO max 5.6 Maestrale 90 % 1025 hPa 7 cielo sereno +3.8° perc. +3.8° Assenti 1.8 ONO max 4.4 Maestrale 84 % 1025 hPa 10 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.6 NNE max 2.6 Grecale 62 % 1023 hPa 13 poche nuvole +10.9° perc. +9.6° Assenti 2.2 E max 3.9 Levante 57 % 1021 hPa 16 poche nuvole +6.1° perc. +6.1° Assenti 4.1 SSO max 4.5 Libeccio 78 % 1021 hPa 19 cielo sereno +4.9° perc. +2.9° Assenti 8.5 SO max 7.8 Libeccio 77 % 1021 hPa 22 cielo sereno +4.3° perc. +1.9° Assenti 9.8 SO max 10.5 Libeccio 73 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:42

