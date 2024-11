Meteo Sant’Anastasia, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sant’Anastasia di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 19,6°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 5 e i 10 km/h, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, con valori che si attesteranno tra i 15,9°C e i 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà in diminuzione, passando da un 62% a un 34%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da direzioni orientali, con raffiche che non supereranno i 11 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente sereno. Le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 19,1°C entro le 11:00. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 44%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra i 5 e i 7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 19,8°C alle 13:00, per poi scendere leggermente fino a 17,6°C alle 17:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. Le condizioni di vento rimarranno stabili e leggere, senza alcuna previsione di pioggia.

La sera si presenterà con temperature in ulteriore calo, scendendo fino a 15,2°C entro le 23:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di umidità si manterranno intorno al 58%. La pressione atmosferica continuerà a oscillare attorno ai 1019 hPa, garantendo stabilità alle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Anastasia indicano una giornata di Domenica 10 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che potrebbero rimanere stabili e senza significativi cambiamenti. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di una giornata primaverile in autunno.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.6° perc. +14.8° prob. 3 % 5.5 ENE max 8 Grecale 64 % 1020 hPa 4 nubi sparse +14.6° perc. +13.9° prob. 1 % 7.6 NE max 10.9 Grecale 68 % 1020 hPa 7 cielo sereno +15° perc. +14.2° Assenti 7.1 ENE max 10.3 Grecale 67 % 1020 hPa 10 cielo sereno +18.4° perc. +17.5° Assenti 5.5 ENE max 7.7 Grecale 47 % 1019 hPa 13 cielo sereno +19.8° perc. +18.9° Assenti 1.3 SE max 8.5 Scirocco 41 % 1017 hPa 16 cielo sereno +18° perc. +17.2° Assenti 4 E max 10.8 Levante 49 % 1018 hPa 19 cielo sereno +16.9° perc. +16° Assenti 6 ENE max 10.3 Grecale 53 % 1019 hPa 22 cielo sereno +15.7° perc. +14.8° Assenti 7.4 NE max 11.3 Grecale 57 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:46

