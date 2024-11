Meteo Sant’Anastasia, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Sant’Anastasia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà, con valori termici che raggiungeranno il picco. La sera, infine, si assisterà a un leggero calo delle temperature, ma senza variazioni significative nelle condizioni generali.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il meteo si presenterà con poche nuvole e nubi sparse. Le temperature varieranno da +17,3°C a +16°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,6 km/h e 4,5 km/h, proveniente principalmente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature in aumento che passeranno da +15,9°C a +21,9°C. La temperatura percepita seguirà lo stesso trend, raggiungendo i 21°C. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con velocità del vento che varierà da 0,8 km/h a 5 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 33%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. Anche in questo caso, la temperatura percepita sarà simile, garantendo un comfort termico ottimale. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con velocità che si manterranno tra 3 km/h e 5,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 37%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da +18,9°C a +17,3°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, oscillando tra 2,1 km/h e 3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 58%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 3 Novembre a Sant’Anastasia promettono una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori piacevoli. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di Novembre.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17° perc. +16° Assenti 4.3 ENE max 5.4 Grecale 50 % 1023 hPa 4 nubi sparse +16.2° perc. +15.2° Assenti 3.7 NE max 4.9 Grecale 50 % 1023 hPa 7 cielo sereno +16.9° perc. +15.9° Assenti 4.4 ENE max 5.6 Grecale 46 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20.7° perc. +19.8° Assenti 0.8 ONO max 3.2 Maestrale 35 % 1024 hPa 13 cielo sereno +22° perc. +21.1° Assenti 3 OSO max 5.2 Libeccio 33 % 1023 hPa 16 cielo sereno +20.1° perc. +19.2° Assenti 5.5 OSO max 7.9 Libeccio 42 % 1023 hPa 19 cielo sereno +18.6° perc. +17.8° Assenti 2.1 NNO max 3.6 Maestrale 50 % 1024 hPa 22 poche nuvole +17.6° perc. +16.8° Assenti 3.5 NE max 4.5 Grecale 55 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:52

