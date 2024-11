Meteo Sant’Anastasia, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Sant’Anastasia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 20,5°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 15°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un cielo che passerà da nubi sparse al mattino a cielo coperto nel pomeriggio e in serata. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 42% e il 70%.

Durante la notte, le condizioni saranno tranquille con un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si aggireranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La pressione atmosferica rimarrà stabile, attorno ai 1028 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature comprese tra i 14,5°C e i 20°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità inizierà a salire, raggiungendo il 67%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La pressione atmosferica scenderà leggermente, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 61%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Anastasia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.6° perc. +14.9° Assenti 7.1 NE max 9.8 Grecale 63 % 1027 hPa 4 poche nuvole +14.8° perc. +14.2° Assenti 7 NE max 9.4 Grecale 68 % 1027 hPa 7 nubi sparse +15.3° perc. +14.6° Assenti 8 NE max 10 Grecale 67 % 1028 hPa 10 nubi sparse +19.2° perc. +18.5° Assenti 4.4 ENE max 6.4 Grecale 48 % 1028 hPa 13 cielo coperto +20.5° perc. +19.7° prob. 1 % 1.2 SE max 5 Scirocco 42 % 1027 hPa 16 cielo coperto +19.3° perc. +18.5° prob. 1 % 0.4 NO max 4.6 Maestrale 47 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +17.5° prob. 5 % 4.4 ENE max 8.2 Grecale 53 % 1027 hPa 22 cielo coperto +17.3° perc. +16.6° prob. 5 % 6.8 NE max 10.2 Grecale 58 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:48

