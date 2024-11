Meteo Sant’Anastasia, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Sant’Anastasia si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. La mattina continuerà a presentare condizioni di cielo coperto, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 15,2°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,5°C, mentre nel corso della sera si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse.

Durante la notte, il meteo a Sant’Anastasia sarà caratterizzato da cielo coperto e temperature costanti attorno ai 13,6°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Sud, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 66%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si alzeranno gradualmente. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di 14,2°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,7 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 75%. Non sono previste precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 21%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere nuvoloso, con temperature che toccheranno i 15,5°C alle 14:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6 km/h, con una leggera diminuzione dell’umidità. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono piogge, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 20%.

Con l’arrivo della sera, il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che scenderanno leggermente fino a 14,5°C. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 5 km/h, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere l’81%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Anastasia indicano una giornata nuvolosa, ma senza eventi meteorologici significativi. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Pertanto, ci si aspetta un clima più sereno e gradevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.6° perc. +12.8° prob. 7 % 3.6 S max 5.8 Ostro 69 % 1025 hPa 4 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° prob. 13 % 4.1 SSE max 7.1 Scirocco 74 % 1024 hPa 7 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° prob. 8 % 5.1 SE max 8 Scirocco 78 % 1025 hPa 10 cielo coperto +14.2° perc. +13.8° prob. 12 % 5.3 SE max 8 Scirocco 78 % 1024 hPa 13 cielo coperto +15.4° perc. +14.9° prob. 20 % 6.3 SSE max 8.4 Scirocco 74 % 1023 hPa 16 cielo coperto +15° perc. +14.6° prob. 19 % 5.3 SE max 6.4 Scirocco 77 % 1023 hPa 19 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° prob. 18 % 4.6 SE max 4.8 Scirocco 79 % 1023 hPa 22 nubi sparse +14.5° perc. +14.1° prob. 16 % 4.3 SE max 4.6 Scirocco 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:36

