Meteo Sant’Anastasia, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Sant’Anastasia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo nuvoloso. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 31,6 km/h da Sud Ovest. Con l’avanzare della mattina, le previsioni del tempo non mostrano miglioramenti significativi, con piogge che continueranno a manifestarsi e una temperatura che si manterrà attorno ai 16°C.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno instabili, con piogge leggere che si intensificheranno a partire dalle 10:00, quando si passerà a piogge moderate. La temperatura percepita sarà di circa 15,6°C, mentre l’umidità si attesterà intorno all’83%. La velocità del vento continuerà a essere forte, con raffiche che potranno raggiungere i 56,1 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento parziale delle condizioni, con un passaggio a cielo coperto e una diminuzione delle precipitazioni. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 15,5°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con nubi sparse che si faranno spazio nel cielo. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque sostenuta, con valori attorno ai 19,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a stabilizzarsi, con una diminuzione della copertura nuvolosa e temperature che si aggireranno intorno ai 13,6°C. Il vento si calmerà ulteriormente, portando a una serata più tranquilla, con solo poche nuvole nel cielo.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Anastasia indicano una giornata di Venerdì caratterizzata da piogge e vento forte, seguita da un graduale miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Pertanto, ci si aspetta un weekend più stabile e soleggiato, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16° perc. +15.7° 0.57 mm 28 OSO max 46.7 Libeccio 80 % 1004 hPa 4 pioggia leggera +15.8° perc. +15.6° 0.65 mm 25.2 OSO max 42.4 Libeccio 84 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +16.2° perc. +16° 0.59 mm 25 OSO max 42 Libeccio 82 % 1004 hPa 10 pioggia moderata +16.5° perc. +16.4° 1.37 mm 31.6 OSO max 56.1 Libeccio 83 % 1004 hPa 13 pioggia leggera +16° perc. +15.4° 0.11 mm 28.9 O max 43.1 Ponente 65 % 1005 hPa 16 nubi sparse +15° perc. +14.2° prob. 18 % 17.1 ONO max 29.8 Maestrale 63 % 1007 hPa 19 poche nuvole +13.6° perc. +12.5° prob. 6 % 7.2 ONO max 11.9 Maestrale 59 % 1010 hPa 22 nubi sparse +13.6° perc. +12.4° prob. 1 % 11.1 ONO max 21.5 Maestrale 54 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:37

