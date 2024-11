Meteo Sant’Antimo, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 2 Novembre, Sant’Antimo si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole sarà costante, ma non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un cielo prevalentemente sereno e poche nuvole. La copertura nuvolosa sarà ridotta, intorno all’11%, e la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 4 km/h da nord. L’umidità si aggirerà attorno al 62%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Con l’arrivo della mattina, il clima rimarrà gradevole, con temperature che saliranno fino a 22°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 74% intorno a mezzogiorno. I venti si faranno leggermente più intensi, con raffiche che potranno toccare i 10 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi al 40%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre la copertura nuvolosa continuerà a crescere, arrivando fino al 77%. I venti, provenienti da ovest-nord-ovest, si intensificheranno, con velocità che potranno raggiungere i 12 km/h. Non si prevedono piogge, mantenendo la giornata asciutta e favorevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà massima, con un cielo coperto al 90%. I venti si faranno più leggeri, mantenendosi attorno ai 5 km/h. L’umidità rimarrà stabile, intorno al 57%, garantendo una serata fresca ma non fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Antimo indicano una giornata di Sabato 2 Novembre caratterizzata da temperature miti e un cielo variabile. Nei giorni successivi, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Sarà opportuno tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per il momento, la giornata di Sabato si prospetta ideale per godere di un clima autunnale piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.1° perc. +16.5° Assenti 3.9 N max 4.3 Tramontana 61 % 1023 hPa 4 poche nuvole +16.4° perc. +15.6° Assenti 4.3 N max 4.3 Tramontana 59 % 1022 hPa 7 poche nuvole +17.1° perc. +16.2° Assenti 4.4 NNE max 4.7 Grecale 53 % 1023 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +19.8° Assenti 3 NO max 2.4 Maestrale 44 % 1022 hPa 13 nubi sparse +22.3° perc. +21.6° Assenti 7.1 ONO max 6.8 Maestrale 39 % 1021 hPa 16 nubi sparse +20° perc. +19.4° Assenti 11.1 ONO max 12.7 Maestrale 51 % 1021 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.2° Assenti 5.7 NNO max 6.6 Maestrale 57 % 1022 hPa 22 nubi sparse +18° perc. +17.3° Assenti 4.9 NNE max 4.9 Grecale 54 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:54

