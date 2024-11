Meteo Sant’Antimo, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 22 Novembre, Sant’Antimo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge e un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata piovoso, con temperature che si manterranno attorno ai 16-17°C. I venti, prevalentemente da ovest, si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 60 km/h.

Durante la notte, le piogge continueranno a manifestarsi, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 68%. Le temperature percepite si manterranno intorno ai 16-17°C, mentre l’umidità sarà elevata, superando il 76%. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 33 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significativi miglioramenti. La pioggia leggera persisterà fino a metà mattinata, con temperature che si attesteranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 88% e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur con intensità variabile. I venti rimarranno freschi, con velocità che si aggireranno intorno ai 30 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 16°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà, e il vento si farà più leggero, con intensità che si ridurrà a 23 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. L’umidità inizierà a scendere, e le condizioni di vento si faranno più miti, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Antimo indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole potrebbero finalmente vedere un ritorno di condizioni più favorevoli nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17° perc. +16.7° 0.19 mm 30.6 OSO max 47 Libeccio 76 % 1003 hPa 4 pioggia leggera +16.8° perc. +16.6° 0.47 mm 29.3 OSO max 45.6 Libeccio 80 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +17.2° perc. +17° 0.23 mm 27.6 OSO max 43.9 Libeccio 78 % 1003 hPa 10 pioggia moderata +17.3° perc. +17.2° 1.16 mm 35.2 OSO max 60.9 Libeccio 79 % 1003 hPa 13 cielo coperto +17° perc. +16.4° prob. 32 % 33.7 O max 43.4 Ponente 61 % 1004 hPa 16 nubi sparse +15.4° perc. +14.6° prob. 8 % 19 ONO max 33.1 Maestrale 61 % 1007 hPa 19 nubi sparse +14.2° perc. +13.2° prob. 4 % 8.2 ONO max 14.2 Maestrale 57 % 1010 hPa 22 nubi sparse +13.7° perc. +12.4° Assenti 10.8 ONO max 21.1 Maestrale 52 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:38

