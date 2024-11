Meteo Santeramo in Colle, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Santeramo in Colle di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 10,3°C e i 16,2°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord e Nord-Est, con intensità che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo punte del 94% durante la notte.

Durante la notte, le condizioni saranno di poche nuvole con temperature che si aggireranno intorno ai 10,4°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 93%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Ovest, con una velocità di circa 9,9 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un rapido aumento delle temperature che raggiungeranno i 15,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 5%. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 52%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il cielo per gran parte del tempo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,6°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%. I venti, sempre leggeri, si manterranno intorno ai 11 km/h, continuando a provenire da Nord-Est.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 10,3°C. L’umidità si attesterà attorno all’86%, mentre i venti rimarranno leggeri, con una velocità di circa 9,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santeramo in Colle nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nella copertura nuvolosa, specialmente nel pomeriggio. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria un po’ pesante, specialmente durante le ore più calde della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10° perc. +8.8° Assenti 9 NNO max 13.5 Maestrale 95 % 1021 hPa 5 nubi sparse +9.2° perc. +8° Assenti 8.2 NO max 9.2 Maestrale 93 % 1021 hPa 8 cielo sereno +12.9° perc. +12.2° prob. 9 % 9.8 NO max 13.1 Maestrale 72 % 1021 hPa 11 cielo sereno +15.8° perc. +14.8° prob. 13 % 10.2 NNE max 9 Grecale 52 % 1019 hPa 14 nubi sparse +15.7° perc. +14.6° prob. 10 % 12.3 NNE max 8.1 Grecale 48 % 1018 hPa 17 nubi sparse +12.2° perc. +11.2° prob. 14 % 10 NNE max 15.6 Grecale 64 % 1019 hPa 20 cielo sereno +11.2° perc. +10.4° prob. 38 % 8.8 NNE max 11.9 Grecale 81 % 1020 hPa 23 cielo sereno +10.3° perc. +9.6° prob. 35 % 10.3 N max 15.9 Tramontana 86 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:36

