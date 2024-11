Meteo Santeramo in Colle, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 20 Novembre a Santeramo in Colle si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno a 10,1°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il picco di copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano anche un aumento della velocità del vento, che potrebbe rendere la sensazione di freddo più intensa.

Durante la notte, le temperature si manterranno relativamente stabili, oscillando tra 9,5°C e 10,1°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con momenti di cielo sereno e nubi sparse. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9,4 km/h, proveniente da sud-sud ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 16,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1011 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 90% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno, raggiungendo un massimo di 16,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, con valori che potranno superare i 25 km/h, rendendo il clima più fresco e ventoso. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15,8°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 54,4 km/h. Le condizioni di vento forte potrebbero rendere il clima particolarmente fresco, con un’intensità di vento che si farà sentire.

Con l’arrivo della sera, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,5°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. Il vento si farà ancora più intenso, con raffiche che potranno superare i 67 km/h, creando condizioni di burrasca moderata. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, attestandosi intorno ai 1001 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santeramo in Colle nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori freschi e un aumento della copertura nuvolosa. Si prevede che il vento continuerà a essere un fattore predominante, influenzando la sensazione di freddo. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni, pianificando di conseguenza le loro giornate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.5° perc. +7.9° Assenti 11.1 S max 18.9 Ostro 85 % 1010 hPa 5 poche nuvole +9.8° perc. +7.8° Assenti 13.6 SSO max 27.4 Libeccio 83 % 1008 hPa 8 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° Assenti 17.5 SSO max 37.9 Libeccio 70 % 1008 hPa 11 cielo coperto +16.2° perc. +15.5° Assenti 25.6 SSO max 50.1 Libeccio 62 % 1005 hPa 14 cielo coperto +16.7° perc. +15.8° Assenti 30 OSO max 54.4 Libeccio 53 % 1003 hPa 17 cielo coperto +13.6° perc. +12.7° Assenti 20.7 SSO max 42.4 Libeccio 67 % 1002 hPa 20 cielo coperto +14.4° perc. +13.5° Assenti 41.2 OSO max 69.2 Libeccio 59 % 1001 hPa 23 cielo coperto +13.6° perc. +12.5° Assenti 32.3 OSO max 58.3 Libeccio 59 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:29

