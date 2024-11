Meteo Santeramo in Colle, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Santeramo in Colle indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con poche nuvole che accompagneranno il cielo per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 9,3°C e i 16,1°C, mentre l’umidità si attesterà intorno all’84%. I venti saranno leggeri, con una velocità media di circa 7 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà intorno ai 9,3°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’84%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Ovest, con una velocità di circa 7,3 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 10,2°C alle 07:00 e saliranno fino a 14,9°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il sole. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 66% entro le 09:00. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità comprese tra 2,7 km/h e 5,1 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro picco, raggiungendo i 16,1°C intorno alle 12:00 e mantenendosi stabili fino alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà sempre contenuta, con valori intorno al 12%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%, mentre i venti si intensificheranno leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 9,9 km/h.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a 10,3°C alle 19:00 e a 9,8°C alle 23:00. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 90%. I venti continueranno a soffiare da Sud, mantenendosi leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santeramo in Colle indicano una giornata di Mercoledì 27 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature gradevoli e condizioni di cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel clima. La settimana si prospetta quindi tranquilla, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.1° perc. +8.2° Assenti 7.1 NNO max 7.5 Maestrale 87 % 1023 hPa 5 nubi sparse +9° perc. +9° Assenti 4 ONO max 4.5 Maestrale 86 % 1023 hPa 8 poche nuvole +12.2° perc. +11.4° Assenti 3.5 ONO max 3.7 Maestrale 72 % 1024 hPa 11 poche nuvole +15.7° perc. +14.8° Assenti 3.5 SSO max 4.1 Libeccio 58 % 1023 hPa 14 poche nuvole +15.6° perc. +14.8° Assenti 6.1 SSE max 5.3 Scirocco 58 % 1022 hPa 17 poche nuvole +11° perc. +10.3° Assenti 7.3 S max 8.3 Ostro 81 % 1024 hPa 20 poche nuvole +10° perc. +9° Assenti 8.2 SSO max 11.7 Libeccio 86 % 1024 hPa 23 poche nuvole +9.8° perc. +9° Assenti 7.1 SSO max 9.5 Libeccio 90 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.