Meteo Santeramo in Colle, le previsioni per domani sabato 9 novembre

Sabato 9 Novembre a Santeramo in Colle si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si intensificheranno, portando a un cielo coperto nelle ore serali. Le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La umidità sarà piuttosto alta, superando l’80%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1026 hPa.

Nel corso della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, mentre le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra i 8 e i 12 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 52%. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la mattinata abbastanza gradevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno simili, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. Il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 48%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12 km/h, e l’umidità si manterrà su valori moderati. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 10°C. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 22 km/h, e l’umidità salirà ulteriormente, superando il 90%. Non si prevedono piogge, ma il clima potrebbe risultare fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Santeramo in Colle indicano una giornata nuvolosa, con temperature moderate e senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno prepararsi a un clima più fresco e umido. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni per pianificare le loro uscite.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.9° perc. +9.1° Assenti 6.8 N max 7.1 Tramontana 84 % 1026 hPa 5 nubi sparse +9.5° perc. +8.3° Assenti 8.5 N max 9.8 Tramontana 89 % 1026 hPa 8 nubi sparse +13.3° perc. +12.6° Assenti 10.5 N max 13.4 Tramontana 74 % 1025 hPa 11 nubi sparse +16° perc. +15.1° Assenti 10.4 NNE max 8.7 Grecale 54 % 1024 hPa 14 nubi sparse +15.8° perc. +14.9° Assenti 12.7 NNE max 10.9 Grecale 55 % 1022 hPa 17 nubi sparse +11.8° perc. +11.1° Assenti 12.1 N max 19.7 Tramontana 79 % 1023 hPa 20 cielo coperto +11° perc. +10.5° Assenti 11.6 N max 22.9 Tramontana 90 % 1023 hPa 23 cielo coperto +10.9° perc. +10.5° Assenti 12.2 N max 26.4 Tramontana 92 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:37

