Meteo Sarno, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 26 Novembre a Sarno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 15°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 69% e l’86%.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. La situazione non cambierà significativamente nemmeno nella sera, quando si prevede un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno sui 14°C.

Nel complesso, le previsioni del tempo per Sarno indicano una giornata tranquilla, senza particolari eventi meteorologici da segnalare. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1024 hPa, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità.

In conclusione, nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni meteorologiche, con temperature che non subiranno variazioni significative. La copertura nuvolosa continuerà a dominare il cielo di Sarno, mentre le temperature si manterranno su valori miti, rendendo il clima complessivamente gradevole. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione l’umidità elevata, che potrebbe influenzare il comfort.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.9° perc. +13.2° prob. 2 % 3.3 S max 4.6 Ostro 71 % 1025 hPa 4 cielo coperto +13.8° perc. +13.2° prob. 4 % 3.6 SSE max 5.6 Scirocco 74 % 1024 hPa 7 cielo coperto +13.9° perc. +13.4° prob. 4 % 4.3 SSE max 6.5 Scirocco 78 % 1025 hPa 10 cielo coperto +14.5° perc. +14.1° prob. 4 % 3.7 SE max 5.6 Scirocco 80 % 1024 hPa 13 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° prob. 13 % 3.1 SSE max 4.9 Scirocco 78 % 1023 hPa 16 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° prob. 13 % 3.4 SE max 5.1 Scirocco 81 % 1023 hPa 19 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° prob. 14 % 2.8 SE max 3.6 Scirocco 82 % 1024 hPa 22 nubi sparse +14.5° perc. +14.3° prob. 11 % 2.8 SE max 3.7 Scirocco 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.