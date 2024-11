Meteo Sarno, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Sarno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a una graduale diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15,3°C e +16,6°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a una situazione di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,9°C entro le ore centrali della mattina. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 36-40%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Il pomeriggio si presenterà con condizioni di cielo sereno e temperature che toccheranno il picco massimo di 22°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest contribuirà a mantenere un clima gradevole, ideale per attività all’aperto. L’umidità rimarrà contenuta, favorendo un comfort termico ottimale.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 17°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarno nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità e bel tempo. Giovedì e Venerdì si manterranno condizioni simili, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra valori miti e freschi. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.3° perc. +15.5° Assenti 4.1 NE max 4.5 Grecale 58 % 1025 hPa 4 nubi sparse +15.5° perc. +14.7° Assenti 5 NE max 5.2 Grecale 60 % 1025 hPa 7 cielo sereno +16.4° perc. +15.6° Assenti 4.3 NE max 5.1 Grecale 55 % 1026 hPa 10 cielo sereno +20.7° perc. +19.8° Assenti 0.3 NNE max 3.4 Grecale 40 % 1026 hPa 13 cielo sereno +22° perc. +21.2° Assenti 4 OSO max 5.7 Libeccio 36 % 1025 hPa 16 cielo sereno +19.6° perc. +18.8° Assenti 1 SO max 5.8 Libeccio 47 % 1026 hPa 19 cielo sereno +18° perc. +17.3° Assenti 4.1 ENE max 5.5 Grecale 55 % 1027 hPa 22 cielo sereno +16.9° perc. +16.2° Assenti 5.4 NE max 6.7 Grecale 61 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:49

