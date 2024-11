Meteo Saronno, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Saronno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La situazione non cambierà significativamente nel corso della giornata, con un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere un massimo di circa 10,6°C nel pomeriggio.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che varieranno da 7,6°C a 7,1°C. La velocità del vento sarà molto contenuta, oscillando tra 1,4 km/h e 2,7 km/h, e la direzione del vento sarà prevalentemente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 9,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque sopra il 50%. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 59%. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1014 hPa, senza variazioni significative.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in calo fino a 7,4°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità continuerà a mantenersi su livelli elevati. La giornata si concluderà con un cielo nuovamente coperto, senza la previsione di piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Saronno indicano una giornata di Lunedì caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature che potrebbero rimanere stabili, ma con possibili variazioni nel cielo e nella copertura nuvolosa. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 2.7 NE max 3.9 Grecale 74 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° Assenti 1.4 NE max 2.6 Grecale 74 % 1013 hPa 7 poche nuvole +6.5° perc. +6.5° Assenti 2 E max 2.7 Levante 77 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 4.5 SSE max 4.3 Scirocco 64 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.6° perc. +9.2° Assenti 3.7 ESE max 4.5 Scirocco 59 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 2.4 SE max 3.1 Scirocco 66 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° Assenti 1.4 NE max 2.2 Grecale 72 % 1014 hPa 22 nubi sparse +7.6° perc. +7.6° Assenti 1.8 NNE max 2.4 Grecale 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:48

