Meteo Saronno, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Saronno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, con picchi che raggiungeranno i 11,8°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’aria fresca, ma senza particolari disagi. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 40% e il 66% nel corso della giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6,2°C, con cieli sereni e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo limpido.

Nella mattina, il clima si presenterà fresco, con temperature che varieranno da 6,2°C a 10°C. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una sensazione di freschezza. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 6%, permettendo al sole di brillare senza ostacoli.

Il pomeriggio porterà un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno il massimo di 11,8°C. Anche in questo frangente, il cielo si manterrà sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà le condizioni generali. L’umidità si stabilizzerà intorno al 40%, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 7,3°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza creare disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Saronno nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, e le condizioni generali rimarranno favorevoli per attività all’aperto. Domani e dopodomani, si continuerà a godere di un clima piacevole, rendendo questo periodo ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.7° perc. +6.7° Assenti 3.8 NO max 5.7 Maestrale 61 % 1023 hPa 5 cielo sereno +6.2° perc. +6.2° Assenti 3.6 NO max 4.4 Maestrale 58 % 1023 hPa 8 cielo sereno +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.1 NNO max 3.2 Maestrale 51 % 1024 hPa 11 cielo sereno +10.8° perc. +9.1° Assenti 2.8 SSO max 1.9 Libeccio 41 % 1023 hPa 14 cielo sereno +11.8° perc. +10.1° Assenti 4 SSE max 2.7 Scirocco 41 % 1023 hPa 17 cielo sereno +9.5° perc. +9.5° Assenti 2.8 ESE max 4.1 Scirocco 54 % 1024 hPa 20 poche nuvole +8.2° perc. +8.2° Assenti 2.9 ENE max 4.3 Grecale 61 % 1025 hPa 23 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 3.6 ENE max 5.7 Grecale 66 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:50

