Meteo Sassari, le previsioni per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Sassari si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in condizioni di pioggia leggera nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con precipitazioni che si intensificheranno nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 11,3°C e i 17,1°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 17,4 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,3°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità elevata attorno al 91%. La brezza leggera proveniente da Est – Sud Est garantirà condizioni di tranquillità, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a cambiare. Si assisterà a un aumento delle nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 15,3°C entro le 09:00. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma già a partire dalle 11:00 si registreranno le prime piogge leggere, con un’intensità di 0,26 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che si intensificherà. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,2°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 69%. La velocità del vento aumenterà, portando a raffiche fino a 8,8 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con valori che potranno arrivare fino a 0,85 mm.

La sera porterà un ulteriore peggioramento, con cielo coperto e piogge che si faranno più consistenti. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 12,7°C. La probabilità di pioggia sarà alta, raggiungendo il 90%. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassari nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, ci si aspetta un miglioramento temporaneo, ma le nuvole e le piogge potrebbero tornare a far visita alla città nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.9° perc. +10.4° prob. 6 % 6.5 ESE max 6.4 Scirocco 90 % 1016 hPa 5 poche nuvole +10.6° perc. +10° prob. 11 % 7.3 ESE max 7.2 Scirocco 89 % 1015 hPa 8 nubi sparse +13.5° perc. +13° prob. 15 % 6.6 SE max 8.7 Scirocco 78 % 1015 hPa 11 pioggia leggera +17.1° perc. +16.5° 0.26 mm 4 ESE max 8.1 Scirocco 65 % 1014 hPa 14 pioggia leggera +16.2° perc. +15.8° 0.85 mm 3.7 ONO max 4.4 Maestrale 71 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +13.2° perc. +12.8° 0.24 mm 6.2 ESE max 8.8 Scirocco 85 % 1014 hPa 20 pioggia leggera +13.1° perc. +12.7° 0.19 mm 13.5 E max 37 Levante 88 % 1016 hPa 23 cielo coperto +13.6° perc. +13° prob. 65 % 17.3 E max 39.5 Levante 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:08

