Meteo Sassari, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Sassari indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il clima sarà mite, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La mattina si presenterà con nubi sparse, mentre nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, portando a una sensazione di freschezza. La sera non apporterà cambiamenti significativi, mantenendo il cielo nuvoloso e temperature stabili.

Durante la notte, Sassari avrà un cielo sereno con poche nuvole, con una temperatura di circa 12,2°C e una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 71%, garantendo un clima piuttosto confortevole. Con l’avanzare della mattina, il cielo si riempirà di nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 15,7°C intorno alle 09:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12,8°C alle 17:00. L’intensità del vento rimarrà debole, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 79% nel tardo pomeriggio.

La sera continuerà a mantenere il cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, creando una sensazione di calma. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassari nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno stabili e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si consiglia di prepararsi a giornate fresche e umide, con la possibilità di qualche schiarita sporadica.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12° perc. +11.2° prob. 11 % 9 SSE max 8.9 Scirocco 74 % 1021 hPa 5 cielo sereno +11.8° perc. +11.1° Assenti 8 SSE max 7.8 Scirocco 80 % 1021 hPa 8 nubi sparse +14.5° perc. +13.9° prob. 8 % 5 SSE max 6.1 Scirocco 74 % 1022 hPa 11 nubi sparse +16° perc. +15.7° prob. 4 % 6.6 O max 9.5 Ponente 77 % 1022 hPa 14 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° Assenti 6.7 NO max 7.8 Maestrale 76 % 1022 hPa 17 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° Assenti 3.5 NO max 4.7 Maestrale 78 % 1023 hPa 20 cielo coperto +12.4° perc. +11.7° Assenti 2.7 SSO max 3.9 Libeccio 77 % 1024 hPa 23 cielo coperto +12.1° perc. +11.4° Assenti 3.3 S max 3.9 Ostro 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:59

