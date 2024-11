Meteo Sassari, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Sassari indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli sereni. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 9,8°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale di 62% di nubi sparse. Con l’arrivo del giorno, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 15,9°C nel primo pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà su valori moderati.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che varieranno da 7,5°C a 15,4°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da est-nord-est. L’umidità si attesterà attorno al 44%, favorendo una sensazione di freschezza. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni, garantendo così un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 15,9°C, mantenendosi stabili fino alle ore 15:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità intorno ai 9,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, attorno al 50%. Le condizioni di cielo sereno si protrarranno, senza alcuna previsione di pioggia.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 10°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno sotto i 3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, ma non ci saranno variazioni significative nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassari indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza particolari cambiamenti. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8.6° perc. +6.7° Assenti 12 E max 24 Levante 77 % 1021 hPa 5 cielo sereno +7.7° perc. +6.2° Assenti 8.6 ESE max 10.3 Scirocco 78 % 1021 hPa 8 cielo sereno +10.8° perc. +9.7° Assenti 6.1 ESE max 9.9 Scirocco 67 % 1023 hPa 11 cielo sereno +15.4° perc. +14.2° Assenti 7.4 NNE max 10.5 Grecale 46 % 1022 hPa 14 cielo sereno +15.4° perc. +14.3° Assenti 9.6 N max 9.8 Tramontana 50 % 1022 hPa 17 cielo sereno +10.7° perc. +9.8° Assenti 2.7 NNE max 3.7 Grecale 76 % 1023 hPa 20 cielo sereno +9.9° perc. +9.9° Assenti 3.5 ESE max 3.7 Scirocco 77 % 1024 hPa 23 cielo sereno +9.2° perc. +8.8° Assenti 5.4 SE max 4.9 Scirocco 73 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 17:05

