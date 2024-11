Meteo Sassuolo, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sassuolo di Giovedì 21 Novembre indicano un giorno caratterizzato da un inizio con condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori freschi, con un picco massimo di circa 8,6°C nel pomeriggio, mentre le minime notturne si attesteranno intorno ai 4°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 35,1 km/h in serata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 5,6°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 50%, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 2%. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1007 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori intorno al 10%. Il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 4 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 62%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 7,2°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma nel tardo pomeriggio si inizieranno a registrare le prime precipitazioni, con un’intensità che potrebbe aumentare. L’umidità si attesterà attorno al 75%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia moderata che si protrarrà fino a notte fonda. Le temperature scenderanno leggermente, con valori intorno ai 5,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potrebbero superare i 2 mm. Il vento si farà più forte, con raffiche che raggiungeranno i 35,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassuolo nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un aumento delle precipitazioni e temperature che si manterranno fresche. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia. Gli amanti del bel tempo dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non promettono miglioramenti significativi nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.3° perc. +2.8° prob. 2 % 11.3 SE max 19.5 Scirocco 80 % 1007 hPa 4 nubi sparse +4.5° perc. +4.5° prob. 2 % 4.6 SSO max 5.7 Libeccio 78 % 1008 hPa 7 cielo sereno +4° perc. +4° Assenti 3.4 O max 3.9 Ponente 75 % 1009 hPa 10 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 4.2 NNE max 2.3 Grecale 64 % 1010 hPa 13 nubi sparse +8.6° perc. +7.3° Assenti 8.3 NE max 7.1 Grecale 62 % 1006 hPa 16 nubi sparse +6.1° perc. +5.2° prob. 3 % 5.6 E max 8.4 Levante 75 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +5.5° perc. +5.5° 2.07 mm 3.1 NO max 4 Maestrale 89 % 998 hPa 22 pioggia moderata +7° perc. +5.5° 1.18 mm 8.1 NO max 30.3 Maestrale 93 % 993 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:42

