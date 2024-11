Meteo Sassuolo, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Sassuolo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 11,5°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, contribuendo a una sensazione di freschezza nelle ore serali.

Nella notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature scenderanno fino a +6,1°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 11,4°C entro le ore di pranzo. Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 4%. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 11,5°C alle ore 13:00. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 58%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo la giornata piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, la situazione cambierà: il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99% entro le ore notturne. Le temperature inizieranno a calare, attestandosi intorno ai 6,8°C. La ventilazione rimarrà debole, ma l’umidità aumenterà, portando a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sassuolo suggeriscono un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità e una possibile diminuzione delle temperature nei giorni successivi. Pertanto, sarà opportuno monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +6.9° perc. +6.2° Assenti 5 ONO max 6.6 Maestrale 81 % 1026 hPa 4 nubi sparse +5.6° perc. +4.6° Assenti 5.5 OSO max 5.9 Libeccio 84 % 1025 hPa 7 cielo sereno +5.9° perc. +5.1° Assenti 5.1 SO max 5.3 Libeccio 83 % 1026 hPa 10 cielo sereno +10.5° perc. +9.2° Assenti 4.4 ENE max 7.2 Grecale 64 % 1025 hPa 13 cielo sereno +11.5° perc. +10.2° Assenti 5.4 ENE max 6.3 Grecale 58 % 1023 hPa 16 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.1 ESE max 4.6 Scirocco 72 % 1022 hPa 19 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 4.5 S max 5.4 Ostro 78 % 1022 hPa 22 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 1.3 SSO max 2.9 Libeccio 74 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.