Meteo Sassuolo, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

Le condizioni meteo di Sassuolo per Mercoledì 27 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere durante la mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 8,2°C e i 9,6°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzioni variabili, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 93%.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature stabili intorno ai 8,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 96%. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,3 km/h, e le probabilità di precipitazioni si manterranno attorno al 50%.

Durante la mattina, a partire dalle 09:00, si registreranno piogge leggere, con temperature che si aggireranno intorno ai 8,8°C. La pioggia avrà un’intensità di circa 0,39 mm, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,2 km/h, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 95%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno leggermente. Le piogge si interromperanno e il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che raggiungeranno i 9,6°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,3 km/h, e l’umidità scenderà leggermente, attestandosi al 93%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 9,2°C. La velocità del vento rimarrà debole, e le probabilità di precipitazioni saranno molto basse, attorno all’1%. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 92%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassuolo nei prossimi giorni evidenzieranno un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo più sereno e temperature in lieve aumento, con una diminuzione dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° prob. 42 % 1.4 N max 1.6 Tramontana 96 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 46 % 0.3 NE max 0.8 Grecale 96 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 45 % 0.9 NO max 1.2 Maestrale 95 % 1024 hPa 10 pioggia leggera +8.8° perc. +8.8° 0.33 mm 3.2 ONO max 4.4 Maestrale 96 % 1025 hPa 13 pioggia leggera +9.2° perc. +9.2° 0.26 mm 1.9 O max 2.7 Ponente 94 % 1024 hPa 16 cielo coperto +9° perc. +9° prob. 38 % 2.3 O max 2.6 Ponente 94 % 1024 hPa 19 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° prob. 1 % 2.4 OSO max 2.5 Libeccio 92 % 1025 hPa 22 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° Assenti 1.9 OSO max 2.6 Libeccio 92 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:39

