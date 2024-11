Meteo Sassuolo, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sassuolo di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 3,0°C e i 8,1°C, mentre il vento sarà prevalentemente debole, con velocità che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo il 62% in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 3,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si manterrà attorno al 39%. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest garantirà un clima fresco e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 7,7°C intorno alle 11:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 43%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria frizzante e gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno agli 8,1°C, ma la sensazione termica sarà leggermente inferiore a causa dell’umidità crescente, che raggiungerà il 47%. Il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cielo completamente coperto e temperature che scenderanno fino a 4,4°C. L’umidità salirà fino al 62%, contribuendo a una sensazione di freschezza. Il vento sarà quasi assente, con velocità che si attesteranno intorno ai 1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassuolo di Sabato 23 Novembre evidenziano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un clima più umido e coperto nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature fresche e un aumento della probabilità di cieli nuvolosi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +3.4° perc. +0.8° Assenti 10 OSO max 14.7 Libeccio 38 % 1021 hPa 4 cielo sereno +3.2° perc. +0.9° Assenti 8.7 OSO max 11 Libeccio 41 % 1023 hPa 7 nubi sparse +3.3° perc. +1.5° Assenti 7.1 OSO max 9.8 Libeccio 41 % 1026 hPa 10 poche nuvole +7.4° perc. +6.5° Assenti 6 N max 7.3 Tramontana 40 % 1028 hPa 13 cielo coperto +8.1° perc. +7.3° Assenti 6 NNE max 5.9 Grecale 44 % 1028 hPa 16 nubi sparse +4.9° perc. +4.9° Assenti 1.6 S max 2.4 Ostro 54 % 1030 hPa 19 cielo coperto +4.6° perc. +4.6° Assenti 4 SO max 4.1 Libeccio 55 % 1032 hPa 22 cielo coperto +4.5° perc. +4.5° Assenti 1.7 OSO max 2.5 Libeccio 61 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:40

