Meteo Sassuolo, le previsioni per domani sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per Sassuolo di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo. La temperatura massima raggiungerà i 13,5°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 10,2°C durante la sera. La presenza costante di nuvole e l’assenza di precipitazioni renderanno la giornata asciutta, con un’umidità che si manterrà elevata, oscillando tra l’80% e il 90%.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 11°C. La mattina seguirà lo stesso trend, con valori simili e una leggera diminuzione della temperatura percepita. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da direzioni settentrionali, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a salire leggermente, raggiungendo il picco di 13,5°C intorno alle 14:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e non si prevedono variazioni significative nella copertura nuvolosa. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi verso i 10°C. Anche in questo frangente, il cielo continuerà a essere coperto, mantenendo un’atmosfera grigia e uniforme. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassuolo nei prossimi giorni evidenziano una continuità nelle condizioni meteo, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni attuali potrebbero persistere anche nei giorni successivi, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare l’umidità e le temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Sassuolo

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.5° perc. +11° Assenti 2.3 NNO max 2.7 Maestrale 86 % 1028 hPa 4 cielo coperto +11.3° perc. +10.7° Assenti 2.6 NO max 2.7 Maestrale 88 % 1028 hPa 7 cielo coperto +11.4° perc. +10.9° prob. 4 % 2.3 ONO max 2.6 Maestrale 89 % 1028 hPa 10 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° prob. 4 % 4.5 NNO max 4.1 Maestrale 83 % 1027 hPa 13 cielo coperto +13.4° perc. +12.9° prob. 3 % 4.4 NO max 3.8 Maestrale 79 % 1026 hPa 16 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° prob. 3 % 2.4 NO max 3.4 Maestrale 86 % 1025 hPa 19 cielo coperto +11.1° perc. +10.5° Assenti 4.2 OSO max 4.7 Libeccio 88 % 1025 hPa 22 cielo coperto +10.3° perc. +9.7° Assenti 5.1 SO max 5.5 Libeccio 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:52

