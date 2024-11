Meteo Savona, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Savona di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. La temperatura massima prevista si attesterà intorno ai 16,5°C, mentre la minima sarà di circa 10,9°C durante la notte. I venti soffieranno da Nord-Nord Ovest, con intensità variabile, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, Savona si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che scenderà gradualmente fino a raggiungere i 10,9°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si attesterà attorno al 75%. I venti, provenienti da Nord-Nord Ovest, si muoveranno a una velocità di circa 14,7 km/h, rendendo l’atmosfera fresca ma piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un riscaldamento graduale. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 16°C intorno alle ore 11:00. L’umidità si ridurrà al 50%, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità moderata, intorno ai 15 km/h. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata luminosa e gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli sereni e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 16,5°C. L’intensità del vento potrebbe diminuire leggermente, ma rimarrà comunque presente, contribuendo a mantenere l’aria fresca. L’umidità si attesterà attorno al 49%, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un lieve abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 11°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse che potrebbero apparire, ma senza compromettere il bel tempo. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest, mantenendo un’intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero calo termico, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima autunnale particolarmente gradevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.9° perc. +11° Assenti 17.6 NNO max 23.2 Maestrale 72 % 1022 hPa 4 cielo sereno +11.2° perc. +10.3° Assenti 17.4 NNO max 23 Maestrale 74 % 1022 hPa 7 cielo sereno +11.1° perc. +10.2° Assenti 17.8 NNO max 25.2 Maestrale 74 % 1023 hPa 10 cielo sereno +15.3° perc. +14.3° Assenti 15.5 NNO max 24.9 Maestrale 55 % 1023 hPa 13 cielo sereno +16.5° perc. +15.5° Assenti 13.8 NNO max 20.1 Maestrale 49 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13° perc. +12.2° Assenti 14 NNO max 18.3 Maestrale 69 % 1022 hPa 19 cielo sereno +11.3° perc. +10.5° Assenti 14.3 NNO max 17.9 Maestrale 76 % 1022 hPa 22 nubi sparse +10.9° perc. +10.1° Assenti 14.7 NNO max 18.9 Maestrale 76 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 17:00

