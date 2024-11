Meteo Savona, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Savona si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere nelle prime ore del giorno. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando tra i 9,6°C e i 11,8°C. La presenza di venti moderati, provenienti principalmente da Nord-Ovest, contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, con raffiche che potranno raggiungere i 23 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse inizialmente, per poi evolvere in un cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai 11,8°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore successive. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non mancheranno brevi episodi di pioggia leggera, specialmente intorno alle 03:00 e 04:00, quando si registreranno accumuli di circa 0,14 mm.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. Le temperature percepite scenderanno fino a 7,4°C, mentre la temperatura reale si manterrà intorno ai 9,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,6 km/h, rendendo l’atmosfera più frizzante. Le precipitazioni saranno più intense tra le 07:00 e le 09:00, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,69 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 11,3°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma il cielo rimarrà grigio e le condizioni di umidità saranno elevate, attorno all’80%. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, mantenendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà una leggera attenuazione delle piogge, con un cielo che si presenterà nuovamente con nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 9,8°C, mentre l’umidità rimarrà alta. La velocità del vento si manterrà costante, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile schiarita a partire da mercoledì. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche e le notti potrebbero risultare piuttosto fredde. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere, ma le temperature tenderanno a risalire, rendendo le giornate più gradevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.8° perc. +11.2° prob. 21 % 4.2 OSO max 6.7 Libeccio 86 % 1021 hPa 4 pioggia leggera +11.2° perc. +10.6° 0.14 mm 6.9 NNO max 6.6 Maestrale 88 % 1021 hPa 7 pioggia leggera +9.6° perc. +7.4° 0.69 mm 15.6 NNO max 17.7 Maestrale 86 % 1022 hPa 10 pioggia leggera +10.5° perc. +9.7° 0.11 mm 14.9 NNO max 19.3 Maestrale 80 % 1022 hPa 13 cielo coperto +10.7° perc. +9.9° prob. 26 % 15.7 NNO max 20.6 Maestrale 80 % 1021 hPa 16 cielo coperto +10.7° perc. +9.9° prob. 19 % 16 NNO max 21.3 Maestrale 81 % 1021 hPa 19 nubi sparse +9.8° perc. +7.4° Assenti 17.5 NNO max 23 Maestrale 84 % 1022 hPa 22 cielo coperto +10° perc. +9.3° Assenti 16.6 NNO max 21.9 Maestrale 84 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 16:49

