Meteo Savona, le previsioni per domani sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per Savona di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e temperature moderate. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino alle prime ore del mattino. Con l’arrivo della mattina, le precipitazioni si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto. Nel corso della giornata, le temperature si manterranno su valori compresi tra +12,2°C e +14,2°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti, provenienti principalmente da Nord-Nord Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 21,9 km/h.

Durante la notte, Savona sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,4°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 21,9 km/h, creando una sensazione di freschezza. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che si aggireranno attorno a 0,84 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 13,6°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19,4 km/h, con una diminuzione della probabilità di pioggia. Tuttavia, il cielo rimarrà nuvoloso, e non si escludono brevi schiarite nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,2°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest, mantenendo una brezza vivace. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si attesterà intorno al 74%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno a circa 13,2°C. I venti si attenueranno leggermente, ma continueranno a mantenere una certa vivacità. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 75%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con possibilità di piogge sporadiche. Domani, si prevede un leggero miglioramento, con temperature che potrebbero aumentare leggermente. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, e le condizioni di umidità continueranno a influenzare il clima locale. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori sviluppi per poter godere di giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.3° perc. +11.9° 0.55 mm 21.7 NNO max 32.5 Maestrale 86 % 1027 hPa 4 cielo coperto +12.3° perc. +11.8° prob. 53 % 22.2 NNO max 33.9 Maestrale 85 % 1027 hPa 7 cielo coperto +12.3° perc. +11.8° prob. 27 % 21.8 NNO max 32.1 Maestrale 85 % 1027 hPa 10 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 10 % 19.4 NNO max 30.5 Maestrale 80 % 1026 hPa 13 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 15.6 NNO max 22.2 Maestrale 74 % 1025 hPa 16 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 15 NNO max 20.7 Maestrale 74 % 1024 hPa 19 cielo coperto +14° perc. +13.3° Assenti 15.5 NNO max 22 Maestrale 73 % 1024 hPa 22 cielo coperto +13.1° perc. +12.4° Assenti 14.1 NNO max 18.3 Maestrale 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 17:02

