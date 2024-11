Meteo Scafati, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Domenica 10 Novembre a Scafati si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La presenza di nubi sparse nella notte lascerà spazio a un cielo limpido nella mattina, favorendo un aumento delle temperature. I venti saranno leggeri e le precipitazioni saranno assenti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,2°C, con una leggera diminuzione fino a 16,6°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà di circa il 73%, ma non si registreranno precipitazioni. La mattina si aprirà con un cielo sereno, e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 40% e il 46%, mentre i venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da direzioni variabili.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo poche nuvole nel cielo. Anche in questa fascia oraria, le condizioni di vento saranno favorevoli, con velocità che non supereranno i 7,6 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile, attorno ai 1017 hPa, contribuendo a un clima sereno e stabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si attesterà intorno al 57%. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata particolarmente gradevole per passeggiate o attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scafati nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Domani e dopodomani si prevede un clima simile, con possibilità di lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.9° perc. +16.2° prob. 4 % 4.3 NE max 4.8 Grecale 60 % 1020 hPa 4 nubi sparse +16° perc. +15.3° Assenti 5.4 ENE max 6.7 Grecale 65 % 1020 hPa 7 cielo sereno +16.2° perc. +15.6° Assenti 5.4 NE max 6.7 Grecale 66 % 1020 hPa 10 cielo sereno +19.6° perc. +18.9° Assenti 2.6 ENE max 4.6 Grecale 46 % 1019 hPa 13 cielo sereno +20.9° perc. +20.1° Assenti 3.7 OSO max 6.7 Libeccio 40 % 1017 hPa 16 cielo sereno +19.2° perc. +18.4° Assenti 1.2 SSE max 5.4 Scirocco 49 % 1018 hPa 19 cielo sereno +18.2° perc. +17.4° Assenti 4.2 ENE max 6.2 Grecale 50 % 1019 hPa 22 cielo sereno +17° perc. +16.2° Assenti 5.7 NE max 7.3 Grecale 55 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:45

