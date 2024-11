Meteo Scafati, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Scafati indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una copertura nuvolosa predominante. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 12,9°C e i 13,3°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da nord-est, con raffiche che potranno raggiungere i 13,8 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno temporaneamente, con schiarite che si alterneranno a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 17°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si attesterà attorno al 61%. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, con una probabilità di pioggia che si manterrà bassa. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15,9°C. Le previsioni del tempo indicano una probabile assenza di precipitazioni significative, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%, e il vento continuerà a soffiare da sud-ovest con intensità moderata.

La sera porterà un ritorno delle piogge, che si manifesteranno come pioggia leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 70%. Le condizioni di pioggia si protrarranno fino a notte inoltrata, con accumuli di pioggia che non supereranno i 2 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Scafati nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Domani si prevede un leggero miglioramento, ma le nubi continueranno a dominare il cielo. Dopodomani, le condizioni potrebbero stabilizzarsi ulteriormente, con un aumento delle schiarite e una diminuzione delle precipitazioni. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +12.9° perc. +12.6° 2.31 mm 9.8 NE max 13.2 Grecale 89 % 1016 hPa 4 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° prob. 70 % 8.3 NNE max 10.8 Grecale 80 % 1016 hPa 7 cielo sereno +13.4° perc. +12.9° Assenti 5.5 NE max 6.6 Grecale 78 % 1018 hPa 10 nubi sparse +16.5° perc. +15.9° Assenti 2.8 SSO max 3.5 Libeccio 64 % 1017 hPa 13 cielo coperto +16.9° perc. +16.1° Assenti 5.3 O max 6 Ponente 59 % 1016 hPa 16 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° prob. 4 % 4.1 SO max 4.6 Libeccio 64 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +15.1° perc. +14.5° 0.33 mm 8.2 NO max 9.7 Maestrale 70 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +14.1° perc. +13.4° 0.14 mm 4 NNO max 4.7 Maestrale 72 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:42

