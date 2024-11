Meteo Scandiano, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Scandiano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene durante le ore diurne, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 11,8°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +5,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 19%, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno all’84%. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest accompagnerà le prime ore della giornata.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di +9,4°C, con un’umidità in calo al 68%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che toccheranno il picco di +11,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si attesterà attorno al 56%. Le condizioni ideali per attività all’aperto si protrarranno fino al tardo pomeriggio, quando le temperature inizieranno a scendere.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà progressivamente, passando da poche nuvole a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 7°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 98%. Le condizioni di visibilità potrebbero risultare compromesse a causa della nuvolosità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandiano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e un possibile abbassamento delle temperature nei giorni successivi. Sarà opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Scandiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +6.7° perc. +6° Assenti 5.3 O max 6.8 Ponente 80 % 1026 hPa 4 poche nuvole +5.6° perc. +4.6° Assenti 5.6 OSO max 6.5 Libeccio 84 % 1025 hPa 7 cielo sereno +6° perc. +5.2° Assenti 4.9 SO max 5.4 Libeccio 83 % 1026 hPa 10 cielo sereno +10.6° perc. +9.3° Assenti 3.8 NE max 6.3 Grecale 63 % 1025 hPa 13 cielo sereno +11.8° perc. +10.5° Assenti 4.9 E max 5.9 Levante 56 % 1023 hPa 16 cielo sereno +8.6° perc. +8.6° Assenti 4.3 ESE max 5.3 Scirocco 70 % 1022 hPa 19 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 4.5 SSE max 6.3 Scirocco 76 % 1022 hPa 22 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 0.8 ESE max 3.6 Scirocco 73 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:48

