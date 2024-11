Meteo Scandiano, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Scandiano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +8,7°C. Con il passare delle ore, la situazione meteorologica evolverà verso un cielo sempre più coperto, con picchi di umidità che raggiungeranno il 100% nel corso della sera.

Nella notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà attorno ai +9,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 e i 5 km/h, proveniente principalmente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1029 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà temporaneamente, presentando un cielo sereno fino alle ore 09:00, quando la temperatura salirà fino a +12,2°C. Tuttavia, già a partire dalle 10:00, le nubi sparse torneranno a dominare il panorama, con una temperatura che raggiungerà un massimo di +14°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 92% entro le 17:00. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi attorno ai +11°C. La pressione atmosferica si manterrà stabile, mentre l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo valori elevati.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai +10°C. L’umidità toccherà il 100%, creando un’atmosfera piuttosto umida. La velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandiano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, ma per ora, gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni meteo non promettono schiarite significative.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +9.3° perc. +9.3° Assenti 4.7 SO max 5 Libeccio 86 % 1029 hPa 4 poche nuvole +8.8° perc. +8.8° Assenti 4.1 SO max 4.5 Libeccio 87 % 1029 hPa 7 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.3 SO max 3.6 Libeccio 86 % 1029 hPa 10 nubi sparse +12.9° perc. +12.3° Assenti 4.6 NE max 4.1 Grecale 76 % 1030 hPa 13 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° Assenti 4.9 ENE max 4.7 Grecale 72 % 1029 hPa 16 cielo coperto +11.7° perc. +11.1° Assenti 3.2 E max 3.3 Levante 83 % 1029 hPa 19 cielo coperto +10.8° perc. +10.3° Assenti 3.1 SO max 3.1 Libeccio 87 % 1030 hPa 22 cielo coperto +10.4° perc. +9.8° Assenti 4 OSO max 4.1 Libeccio 88 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:53

