Meteo Scandiano, le previsioni per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature intorno ai +5,6°C. Durante la mattina, si manterrà il cielo sereno, con temperature che raggiungeranno i +10,9°C. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà al 25%, con temperature attorno ai 10,1°C. La sera tornerà serena, con temperature a +6,9°C. Sabato, si prevede un cielo sereno e temperature fino a +11,3°C. Domenica, invece, il cielo si coprirà completamente, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 9,7°C. Il weekend sarà ideale per attività all’aperto, soprattutto Sabato.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +5,6°C, con una temperatura percepita di +4,5°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a +7,6°C, con una leggera brezza da Sud Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 3%, e l’umidità scenderà al 60%. Alle 11:00, la temperatura raggiungerà i +10,9°C, mantenendo condizioni di cielo sereno e una pressione atmosferica di 1024 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 25% alle 15:00. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 10,1°C, con una leggera brezza da Est-Nord Est. L’umidità aumenterà fino al 65%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1024 hPa.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere sereno. Alle 20:00, la temperatura scenderà a +6,9°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 75%. La pressione atmosferica continuerà a essere stabile, attestandosi a 1026 hPa.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di +6°C. La copertura nuvolosa sarà del 8%, con una leggera brezza da Sud Ovest a 3,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

Durante la mattina, le condizioni rimarranno serene. Alle 09:00, la temperatura salirà a +8,8°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà assente. L’umidità si ridurrà al 62%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1024 hPa. Alle 12:00, la temperatura raggiungerà i +11,3°C, mantenendo un cielo sereno e una leggera brezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 26% alle 13:00. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 11,6°C, con un’umidità che si manterrà al 58%. La pressione atmosferica continuerà a scendere, attestandosi a 1021 hPa.

Nella sera, il cielo tornerà a essere sereno. Alle 20:00, la temperatura scenderà a +7,3°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 72%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre inizierà con poche nuvole e una temperatura di +6,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 11%, con una leggera brezza da Sud Ovest a 5,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Alle 09:00, la temperatura si attesterà a +9,1°C, con un’umidità che salirà al 74%. La pressione atmosferica scenderà a 1016 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno coperte. Alle 15:00, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 9,7°C, con un’umidità che raggiungerà l’79%. La pressione atmosferica continuerà a scendere, attestandosi a 1012 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto. Alle 20:00, la temperatura si attesterà a +8,6°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’86%. La pressione atmosferica sarà di 1011 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Scandiano si presenterà con un Venerdì e Sabato prevalentemente sereni, mentre Domenica porterà un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno moderate, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto, soprattutto nelle prime ore di Sabato. Tuttavia, si consiglia di prepararsi a condizioni più nuvolose e fresche per Domenica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.